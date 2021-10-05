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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак»: «Даже «Барселона» не так упала, как социальные сети»

05 Октября 2021 • 08:53 Комментировать (1)

Московский «Спартак» посредством своего твиттер-аккаунта пошутил о сбое в работе популярных соцсетей, упомянув в сообщении каталонскую «Барселону».

«Даже «Барселона» не так упала, как эти социальные сети», - говорится в публикации пресс-службы российского клуба.

В понедельник, 4 октября, произошел сбой в работе «Инстаграма», «Фейсбука» и еще нескольких популярных сервисов.

В нынешнем сезоне «Барселона» выступает неудачно, занимая лишь девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В последнем матче каталонцы уступили «Атлетико» со счетом 0:2.

В Лиге чемпионов «сине-гранатовые» потерпели два подряд поражения со счетом 0:3 и замыкают таблицу своей группы.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Барселона
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Комментарии (1)
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Rygen
05 Октября 2021 в 09:15
Кто у них там сидит на социалках?
Я нормально отношусь к Спартаку, но не в их ситуации так шутить, лучше бы добавили самоиронии
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