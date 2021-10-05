«Спартак»: «Даже «Барселона» не так упала, как социальные сети»

Московский «Спартак» посредством своего твиттер-аккаунта пошутил о сбое в работе популярных соцсетей, упомянув в сообщении каталонскую «Барселону».

«Даже «Барселона» не так упала, как эти социальные сети», - говорится в публикации пресс-службы российского клуба.

В понедельник, 4 октября, произошел сбой в работе «Инстаграма», «Фейсбука» и еще нескольких популярных сервисов.

В нынешнем сезоне «Барселона» выступает неудачно, занимая лишь девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В последнем матче каталонцы уступили «Атлетико» со счетом 0:2.

В Лиге чемпионов «сине-гранатовые» потерпели два подряд поражения со счетом 0:3 и замыкают таблицу своей группы.