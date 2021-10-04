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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис считает, что Прядкина могут оставить на посту главы РПЛ в приказном порядке

04 Октября 2021 • 20:53 Комментировать

Сегодня появилась информация, что действующий президент российской Премьер-лиги Сергей Прядкин намерен покинуть свою должность. Об отставке может быть официально объявлено уже завтра после общего заседания клубов чемпионата.

Эту информацию в интервью Sport24 прокомментировал бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис. Он считает, что мнение представителей команд российского первенства вовсе может быть проигнорировано, если «последует отмашка сверху». Также он не исключает, что Прядкина оставят на посту в приказном порядке.

«Для ухода президента РПЛ нужны серьезные основания. Либо они найдут общий язык, либо наступят перемены», - заявил Канчельскис.

Также экс-футболист отметил, что в отечественном футболе принято совершать подобные быстрые и спонтанные важные решения.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Прядкин Андрей Канчельскис РПЛ
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