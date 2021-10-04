​Сёмин: «Когда я приходил, «Локомотив» каждый раз что-то выигрывал. А когда я уходил, они ничего не выигрывали»

Известный тренер Юрий Сёмин высказался по поводу своей работы в «Локомотиве».

«Конечно, фанаты «Локомотива» ко мне хорошо относятся. А с чего им плохо ко мне относиться? Каждый раз, когда я приходил, мы что-то выигрывали. А когда я уходил, они ничего не выигрывали», - высказался Сёмин в интервью для YouTubе-канала «Фетисов».

«Локомотив» в своей истории трижды становился чемпионом России, и всякий раз делал это под руководством Юрия Сёмина. «Железнодорожники» брали золото в 2002, 2004 и 2018 годах.

Напомним, что Юрий Сёмин ушёл из «Локомотива» в последний день весны 2020 года в связи с истечением срока контракта.