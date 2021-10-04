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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Дзюба и три игрока «Сочи» - в символической сборной 10 тура РПЛ

04 Октября 2021 • 18:29 Комментировать

«Матч Премьер» показал символическую сборную десятого игрового дня чемпионата России. Сборная была составлена по данным компании InStat. Самое широкое представительство в символической команде имеет «Сочи», делегировавший троих игроков. Сочинцы, напомним, в воскресенье сенсационно обыграли «Зенит» на выезде.

Полностью состав символической сборной десятого тура РПЛ выглядит так: Сафонов («Краснодар») –  Фернандес (ЦСКА), Беляев («Арсенал»), Бегич («Крылья Советов»), Сантос («Зенит») – Литвинов («Спартак»), Бурмистров («Сочи»), Марадишвили («Локомотив»), Терехов («Сочи») – Кассьера («Сочи»), Дзюба («Зенит»).

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Локомотив Москва Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Крылья Советов Краснодар Максим Беляев Артём Дзюба Сергей Терехов Никита Бурмистров Арсенал Тула Марио Фернандес Сочи Матвей Сафонов Матео Кассьерра Дуглас Сантос Сильвие Бегич Руслан Литвинов Константин Марадишвили
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