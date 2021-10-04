​Дзюба и три игрока «Сочи» - в символической сборной 10 тура РПЛ

«Матч Премьер» показал символическую сборную десятого игрового дня чемпионата России. Сборная была составлена по данным компании InStat. Самое широкое представительство в символической команде имеет «Сочи», делегировавший троих игроков. Сочинцы, напомним, в воскресенье сенсационно обыграли «Зенит» на выезде.
Полностью состав символической сборной десятого тура РПЛ выглядит так: Сафонов («Краснодар») – Фернандес (ЦСКА), Беляев («Арсенал»), Бегич («Крылья Советов»), Сантос («Зенит») – Литвинов («Спартак»), Бурмистров («Сочи»), Марадишвили («Локомотив»), Терехов («Сочи») – Кассьера («Сочи»), Дзюба («Зенит»).