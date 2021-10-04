«Локомотив» хочет снизить сумму компенсации для Николича

Марко Николич в самое ближайшее время может покинуть тренерский мостик в «Локомотиве». Сообщалось, что «железнодорожникам» придётся выплатить сербскому футболисту 3 миллиона евро компенсации за разрыв трудового соглашения.

По данным «Рейтинга Букмекеров», в настоящий момент «Локомотив» пытается снизить сумму компенсации для Николича. При этом тренер хочет получить всю положенную сумму.

В десятом туре Премьер-лиги России «Локомотив» на своём поле уступил «Ростову» с результатом 1:2. «Железнодорожники» располагаются на четвёртой позиции в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть зачётных баллов.