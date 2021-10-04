​Гендиректор «Локомотива» прокомментировал информацию о своей отставке

В начале новой недели появилась информация о том, что «Локомотив» может расстаться не только с тренером Марко Николичем, но и с Владимиром Леонченко, занимающим должность генерального директора клуба.

Сам Леонченко дал комментарий для «РИА Новости» по поводу появившейся в СМИ информации. Её футбольный функционер назвал слухами.

Отметим, что Владимир Леонченко стал генеральным директором «Локомотива» в конце прошлого календарного года, сменив на этой должности Василия Кикнадзе, которого активно критиковали болельщики.

После десяти туров «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги России.