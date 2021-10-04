Уткин обратился к Федуну

Известный журналист Василий Уткин посредством своего телеграм-канала обратился к владельцу «Спартака» Леониду Федуну. Журналист просит футбольного функционера дать ему интервью.

«Леонид Арнольдович Федун, дайте мне интервью», - написал Уткин.

Стоит сказать, что в последние месяцы болельщики «Спартака» активно выражают своё недовольство тем, как Леонид Федун управляет клубом. На домашних матчах команды в адрес Федуна с трибун то и дело звучат оскорбления.

После десяти сыгранных туров чемпионата России «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» «красно-белые» отстают на семь зачётных баллов.