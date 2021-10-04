​В «Специи» отреагировали на информацию о возможном переходе тренера «Локомотива» Николича

В СМИ в понедельник появилась информация о том, что Марко Николич оставит должность главного тренера «Локомотива». Сообщалось, что сербский специалист может принять «Специю», которая на текущий момент занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Мауро Мелузо, который занимает должность спортивного директора «Специи», дал комментарий по поводу появившихся слухов.

«Информация не соответствует действительности. У нас есть главный тренер», - высказался Мелузо для sport24.

Напомним, что на минувших выходных «Локомотив» на своём поле проиграл «Ростову» с результатом 1:2.