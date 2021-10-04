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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Магнуссон: «Влашич скучает по игрокам ЦСКА»

04 Октября 2021 • 16:23 Комментировать

Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон, который начинает тренировки после апрельской травмы, высказался об уходе полузащитника Николы Влашича в «Вест Хэм».

«Общаюсь ли я с Никсом? Да, мы поддерживаем связь. Разговариваем не каждый день, но довольно часто. Никс счастлив в «Вест Хэме», но сильно скучает по нас. У него осталось много друзей здесь», - высказался Магнуссон для пресс-службы ЦСКА. Видео было опубликовано на клубном канале «армейцев» в YouTube.

Напомним, что Никола Влашич перебрался в «Вест Хэм» в летнее трансферное окно после трёх лет выступлений за ЦСКА.  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Никола Влашич Хёрдур Магнуссон
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