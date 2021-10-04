​Магнуссон: «Влашич скучает по игрокам ЦСКА»

Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон, который начинает тренировки после апрельской травмы, высказался об уходе полузащитника Николы Влашича в «Вест Хэм».

«Общаюсь ли я с Никсом? Да, мы поддерживаем связь. Разговариваем не каждый день, но довольно часто. Никс счастлив в «Вест Хэме», но сильно скучает по нас. У него осталось много друзей здесь», - высказался Магнуссон для пресс-службы ЦСКА. Видео было опубликовано на клубном канале «армейцев» в YouTube.

Напомним, что Никола Влашич перебрался в «Вест Хэм» в летнее трансферное окно после трёх лет выступлений за ЦСКА.