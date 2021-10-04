​Футбольные матчи в России могут и дальше проходить со зрителями

В начале новой недели футбольным фанатам впору было волноваться из-за информации об отмене по всей России массовых мероприятий. Пошли разговоры о том, что футбольные матчи в стране могут снова проходить без зрителей на трибунах. Впрочем, в пресс-службе Роспотребнадзора успели объяснить слова Анны Поповой. Так, каких-либо дополнительных ограничений не вводилось. Решения о проведении массовых мероприятий по-прежнему принимают главы регионов с учётом эпидемиологической ситуации на местном уровне.

После десяти сыгранных туров лидером чемпионата России по футболу является «Зенит».