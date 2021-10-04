​Тедеско не согласится возглавить «Локомотив»

Поговаривают, что Марко Николич покинет должность главного тренера «Локомотива» в ближайшие дни. После октябрьской паузы на матчи сборных «железнодорожниками» будет руководить другой тренер. При этом Доменико Тедеско, которого связывали с «Локомотивом» в последнее время, не согласится вернуться в Москву. Как сообщает «Спорт-Экспресс», Тедеско не примет «железнодорожников» по той же причине, по которой он покинул «Спартак», то есть по семейным обстоятельствам.

Доменико Тедеско возглавлял «Спартак» в 2019-2021 годах. Под руководством немецкого тренера «красно-белые» в прошлом сезоне заняли второе место в чемпионате России.