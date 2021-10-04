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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Футбол снова без зрителей? Массовые мероприятия по всей России отменены

04 Октября 2021 • 14:33 Комментировать (1)

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации Роспотребнадзор ужесточил ограничения. Так, по всей территории России были отменены массовые мероприятия.

Наверняка ужесточение ограничений затронет и спортивную отрасль, в частности футбол. Возможно сокращение пропускной способности стадионов или даже полный запрет на присутствие зрителей. Футбольные власти наверняка дадут комментарий на этот счёт в ближайшее время.

Чемпионат России по футболу ушёл на вторую в этом сезоне паузу на матчи сборных. Лидером Премьер-лиги после трети турнирной дистанции является питерский «Зенит», который завоёвывал титул в каждом из трёх предыдущих сезонов.  

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Комментарии (1)
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Zenituwka
04 Октября 2021 в 14:46
Дибилизм продолжается ....
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