​Футбол снова без зрителей? Массовые мероприятия по всей России отменены

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации Роспотребнадзор ужесточил ограничения. Так, по всей территории России были отменены массовые мероприятия.

Наверняка ужесточение ограничений затронет и спортивную отрасль, в частности футбол. Возможно сокращение пропускной способности стадионов или даже полный запрет на присутствие зрителей. Футбольные власти наверняка дадут комментарий на этот счёт в ближайшее время.

Чемпионат России по футболу ушёл на вторую в этом сезоне паузу на матчи сборных. Лидером Премьер-лиги после трети турнирной дистанции является питерский «Зенит», который завоёвывал титул в каждом из трёх предыдущих сезонов.