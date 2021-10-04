Прядкин близок к уходу с поста президента РПЛ

Сергей Прядкин, занимающий пост президента РПЛ, с большой долей вероятности покинет свою должность. Как информируют журналисты РБК, об отставке будет объявлено на следующей неделе.

Руководитель обсудил свой уход с представителями нескольких клубов чемпионата России. Как сообщил источник, Прядкин планирует покинуть пост президента по собственному желанию.

Общее собрание клубов Премьер-лиги должно состояться во вторник, 5 октября. На нем будет обсуждаться будущее руководителей турнира.

Напомним, что Сергей Прядкин занимает пост президента РПЛ с ноября 2017 года.