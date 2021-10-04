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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Геркус: «Очень сомневаюсь, что Тедеско возглавит «Локомотив»

04 Октября 2021 • 12:55 Комментировать

Экс-гендиректор московского «Локомотива» Илья Геркус высказался о ситуации с главным тренером в стане «железнодорожников». Сегодня, 4 октября, стало известно, что Марко Николич договорился с клубом о расторжении контракта.

В СМИ появились слухи, что новым рулевым команды станет экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско.

«Очень сомневаюсь, что это будет Тедеско», - гласит сообщение Геркуса в телеграм-канале.

В рамках десятого тура российской Премьер-лиги «Локомотив» потерпел поражение от «Ростова» со счетом 1:2. После десяти туров «железнодорожники» занимают четвертое место в таблице чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Илья Геркус Доменико Тедеско
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