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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Николич договорился с «Локомотивом» о расторжении контракта, компенсация - 3 млн евро

04 Октября 2021 • 12:32 Комментировать

Руководители московского «Локомотива» провели встречу с наставником команды Марко Николичем. Согласно информации «Спорт-экспресса», стороны договорились о досрочном завершении сотрудничества. Тренеру будет выплачена компенсация в размере трех миллионов евро за разрыв договора. В настоящий момент клуб оформляет необходимые бумаги.

Николич возглавил «железнодорожников» в мае прошлого года, сменив у руля команды Юрия Сёмина. Под его руководством команда финишировала на втором месте в сезоне-2019/2020, а в сезоне-2020/2021 коллектив занял третью строчку и выиграл кубок страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Марко Николич
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