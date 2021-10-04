Николич договорился с «Локомотивом» о расторжении контракта, компенсация - 3 млн евро

Руководители московского «Локомотива» провели встречу с наставником команды Марко Николичем. Согласно информации «Спорт-экспресса», стороны договорились о досрочном завершении сотрудничества. Тренеру будет выплачена компенсация в размере трех миллионов евро за разрыв договора. В настоящий момент клуб оформляет необходимые бумаги.

Николич возглавил «железнодорожников» в мае прошлого года, сменив у руля команды Юрия Сёмина. Под его руководством команда финишировала на втором месте в сезоне-2019/2020, а в сезоне-2020/2021 коллектив занял третью строчку и выиграл кубок страны.