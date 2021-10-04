Булыкин высказался о возможном уходе Николича из «Локомотива»

Бывший футболист московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин высказался относительно информации о возможном увольнении сербского специалиста Марко Николича с поста главного тренера «железнодорожников».
«С вопросами отставки тренера пусть разбирается руководство, которое обладает гораздо большими данными для решений», - передает слова Дмитрия «Спорт-экспресс».
Ранее инсайдер Нобель Арустамян заявил, что «железнодорожники» уволят Николича в течение ближайших нескольких дней.
42-летний наставник работает в «Локомотиве» с июня прошлого года. Срок действующего трудового договора между сторонами рассчитан до середины 2024 года.