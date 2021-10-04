Глебов отреагировал на слухи об интересе «Спартака»

Полузащитник Данил Глебов, выступающий за «Ростов», поделился мнением об интересе со стороны московского «Спартака». Ходили слухи, что «красно-белые» хотели подписать хавбека в летнее трансферное окно.

В интервью ютуб-каналу «Вышли!» футболист заявил, что спокойно относится к подобной информации. Он отметил, что в данный момент связан трудовым соглашением с «Ростовом».

«Решил бы клуб продать - продали бы, нет - вопросов нет. Пусть решает руководство», - сказал Глебов.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Данил провел десять поединков, записав на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.