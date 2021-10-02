Болельщики «Динамо» выбрали лучшего игрока команды в сентябре

Подведены итоги голосования за лучшего футболиста московского «Динамо». Как сообщает пресс-служба «бело-голубых», болельщики признали лучшим игроком команды вратаря Игоря Лещука. За голкипера проголосовали 44,3% респондентов.

Вторую строчку в голосовании занял уругвайский защитник Гильермо Варела (16,02%), а третьим стал полузащитник Даниил Фомин, набравший 14,28 процента голосов.

Напомним, что в прошлом месяце лучшим стал хавбек Себастиан Шиманьски.

В нынешнем сезоне чемпионата России Лещук провел два поединка, в которых сохранил свои ворота в неприкосновенности.