Понсе поблагодарил болельщиков за поддержку

Форвард Эсекель Понсе, выступающий за московский «Спартак», обратился к болельщикам, которые поддержали его после травмы.

«У меня впереди нелегкий период. Но я верю, что все будет хорошо. Большая благодарность вам за каждое смс со словами поддержки. Я вернусь еще сильнее», - гласит сообщение нападающего в инстаграм-аккаунте.

Эсекель травмировался во встрече группового этапа Лиги Европы против «Наполи». Игрок получил травму мениска и вскоре перенесет хирургическое вмешательство.

Напомним, что матч в Неаполе завершился волевой победой «красно-белых» со счетом 3:2.