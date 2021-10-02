Черчесов высказался о лимите на легионеров в России

Экс-наставник национальной команды России Станислав Черчесов высказался о необходимости лимита на легионеров в РПЛ.

«Я уже говорил на эту тему, мое мнение осталось прежним. Думаю, лимит нужен. Раньше говорил о схеме 10+15. Нужно следить за тем, как это будет развиваться», - поведал специалист в интервью ютуб-каналу Hejt Park.

В настоящий момент лимит в российском чемпионате действует по схеме «8 легионеров + 17 россиян» в заявке команды.

Ранее сообщалось, что РФС может повести глобальную реформу. В числе прочего обсуждалась полная отмена лимита на иностранных футболистов.