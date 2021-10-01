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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Adidas станет новым техническим партнёром «Зенита»

01 Октября 2021 • 13:54 Комментировать

Петербургский «Зенит» сменит технического спонсора по окончании нынешнего сезона. Об этом посредством своего телеграм-канала сообщил инсайдер Иван Карпов.

По его информации, «сине-бело-голубые» завершат сотрудничество с американской компанией Nike и подпишут контракт с немецким производителем спортивной экипировки Adidas. Стороны уже ведут переговоры и близки к договоренности. Обсуждается сотрудничество, согласно условиям которого немецкая компания будет платить чемпиону России порядка двух миллионов евро ежегодно.

Напомним, что петербургский клуб сотрудничает с Nike с 2010 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит
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