Adidas станет новым техническим партнёром «Зенита»

Петербургский «Зенит» сменит технического спонсора по окончании нынешнего сезона. Об этом посредством своего телеграм-канала сообщил инсайдер Иван Карпов.

По его информации, «сине-бело-голубые» завершат сотрудничество с американской компанией Nike и подпишут контракт с немецким производителем спортивной экипировки Adidas. Стороны уже ведут переговоры и близки к договоренности. Обсуждается сотрудничество, согласно условиям которого немецкая компания будет платить чемпиону России порядка двух миллионов евро ежегодно.

Напомним, что петербургский клуб сотрудничает с Nike с 2010 года.