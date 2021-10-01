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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дзюба - лучший футболист РПЛ в сентябре

01 Октября 2021 • 11:38 Комментировать

Стал известен лучший футболист месяца в российской Премьер-лиге. По итогам голосования, награду получил нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба.

В сентябре 33-летний форвард принял участие в трех поединках чемпионата России, записав на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи.

После девяти туров Премьер-лиги «сине-бело-голубые» набрали 23 балла и уверенно лидируют в таблице, опережая ближайшего преследователя на четыре пункта.

Следующий поединок подопечные Сергея Семака проведут на своем поле против «Сочи». Встреча состоится в воскресенье, 3 октября, начало – 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба
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