Дзюба - лучший футболист РПЛ в сентябре

Стал известен лучший футболист месяца в российской Премьер-лиге. По итогам голосования, награду получил нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба.

В сентябре 33-летний форвард принял участие в трех поединках чемпионата России, записав на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи.

После девяти туров Премьер-лиги «сине-бело-голубые» набрали 23 балла и уверенно лидируют в таблице, опережая ближайшего преследователя на четыре пункта.

Следующий поединок подопечные Сергея Семака проведут на своем поле против «Сочи». Встреча состоится в воскресенье, 3 октября, начало – 16:30 по московскому времени.