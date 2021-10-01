Назван лучший тренер РПЛ в сентябре

Подведены результаты голосования за звание лучшего тренера российской Премьер-лиги по итогам прошедшего месяца.

Как сообщает пресс-служба турнира, победу в опросе одержал немецкий специалист Сандро Шварц, занимающий пост рулевого московского «Динамо». В сентябре «бело-голубые» выиграли у «Сочи» (1:0) и «Рубина» (2:0), а также потерпели поражение во встрече с «Нижним Новгородом» (1:2).

После девяти проведенных туров чемпионата России динамовцы набрали 19 баллов и занимают вторую строчку, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка.

Следующий матч команда Шварца проведет на «ВТБ Арене» с «Крыльями Советов». Поединок состоится в субботу, 2 октября.