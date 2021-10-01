Промес поднялся на 12 место в рейтинге лучших бомбардиров «Спартака»

Атакующий полузащитник московского «Спартака» Куинси Промес отметился дублем во вчерашнем поединке группового раунда Лиги Европы против «Наполи». Встреча завершилась волевой победой российской команды со счетом 3:2.

Благодаря вчерашним голам голландский легионер поднялся на 12 место в рейтинге лучших бомбардиров «красно-белых» за всю историю. На счету Промеса 73 гола в 153 поединках.

Голландец вскоре может ворваться в топ-10. На счету идущего десятым Сергея Сальникова 79 результативных выстрелов. Лидером по этому показателю является Никита Симонян, наколотивший 160 голов.

Промес претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы