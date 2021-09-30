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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Вернидуб: Российские клубы потеряли неплохого легионера в лице Тилля

30 Сентября 2021 • 19:00 Комментировать (1)

Главный тренер «Шерифа» Виталий Вернидуб высказался по поводу экс-игрока «Тамбова» Себастьяна Тилля, который сейчас выступает за чемпионов Молдовы.

По словам наставника, он сразу заметил, что у Тилля хороший удар с левой. Вернидуб отметил, что вначале футболисту было тяжеловато, но он сумел адаптироваться и сейчас показывает хороший футбол. Наставник также добавил, что российские клубы потеряли неплохого легионера в лице игрока сборной Люксембурга, пишет «Спорт-Экспресс».

Напомним, что на счету Тилля победный гол в игре второго тура Лиги чемпионов в матче с «Реалом» (2:1). В первом туре команда Вернидуба дома одолела «Шахтёр» (2:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Шериф Юрий Вернидуб Себастьян Тилль
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Crocodile
30 Сентября 2021 в 19:24
пэпэл Какаричя стучал в голову его сына, поентому голова чючють бо-бо.
сын не понимал шо происходит, но радостно бу-га-га-кал и суетливо давился желтым супом.
а на них обоих тихонько постукивал цалдатик. для порядку значицца.
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