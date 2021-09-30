Вернидуб: Российские клубы потеряли неплохого легионера в лице Тилля

Главный тренер «Шерифа» Виталий Вернидуб высказался по поводу экс-игрока «Тамбова» Себастьяна Тилля, который сейчас выступает за чемпионов Молдовы.
По словам наставника, он сразу заметил, что у Тилля хороший удар с левой. Вернидуб отметил, что вначале футболисту было тяжеловато, но он сумел адаптироваться и сейчас показывает хороший футбол. Наставник также добавил, что российские клубы потеряли неплохого легионера в лице игрока сборной Люксембурга, пишет «Спорт-Экспресс».
Напомним, что на счету Тилля победный гол в игре второго тура Лиги чемпионов в матче с «Реалом» (2:1). В первом туре команда Вернидуба дома одолела «Шахтёр» (2:0).
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