Вернидуб: Российские клубы потеряли неплохого легионера в лице Тилля

Главный тренер «Шерифа» Виталий Вернидуб высказался по поводу экс-игрока «Тамбова» Себастьяна Тилля, который сейчас выступает за чемпионов Молдовы.

По словам наставника, он сразу заметил, что у Тилля хороший удар с левой. Вернидуб отметил, что вначале футболисту было тяжеловато, но он сумел адаптироваться и сейчас показывает хороший футбол. Наставник также добавил, что российские клубы потеряли неплохого легионера в лице игрока сборной Люксембурга, пишет «Спорт-Экспресс».

Напомним, что на счету Тилля победный гол в игре второго тура Лиги чемпионов в матче с «Реалом» (2:1). В первом туре команда Вернидуба дома одолела «Шахтёр» (2:0).