Романцев: «Спартак» превращается в безликого середняка, в такой компании и Пеле бы не заиграл»

Российский специалист Олег Романцев, поработавший в свое время у руля московского «Спартака», поделился мнением об игре «народной команды» в нынешнем сезоне.

«В такой безразличной компании и Пеле бы не заиграл. Складывается впечатление, что этим молодым людям все равно. «Спартак» превращается в безликого, рядового середняка», - рассказал Романцев в интервью журналисту «Спорт-экспресса».

«Красно-белые» неудачно стартовали в сезоне-2021/2022 российской Премьер-лиги. После девяти туров подопечные Руя Витории набрали 13 баллов и располагаются на восьмой позиции в турнирной таблице.

В Лиге Европы спартаковцы также стартовали неудачно, потерпев домашнее поражение от варшавской «Легии» со счетом 0:1. Сегодня, 30 сентября, москвичи в рамках второго тура еврокубка встретятся с «Наполи». Матч пройдет в Неаполе и начнется в 19:45 мск. Текстовая трансляция будет доступна на Liveresult.ru.