Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 422 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Романцев: «Спартак» превращается в безликого середняка, в такой компании и Пеле бы не заиграл»

30 Сентября 2021 • 12:55 Комментировать (2)

Российский специалист Олег Романцев, поработавший в свое время у руля московского «Спартака», поделился мнением об игре «народной команды» в нынешнем сезоне.

«В такой безразличной компании и Пеле бы не заиграл. Складывается впечатление, что этим молодым людям все равно. «Спартак» превращается в безликого, рядового середняка», - рассказал Романцев в интервью журналисту «Спорт-экспресса».

«Красно-белые» неудачно стартовали в сезоне-2021/2022 российской Премьер-лиги. После девяти туров подопечные Руя Витории набрали 13 баллов и располагаются на восьмой позиции в турнирной таблице.

В Лиге Европы спартаковцы также стартовали неудачно, потерпев домашнее поражение от варшавской «Легии» со счетом 0:1. Сегодня, 30 сентября, москвичи в рамках второго тура еврокубка встретятся с «Наполи». Матч пройдет в Неаполе и начнется в 19:45 мск. Текстовая трансляция будет доступна на Liveresult.ru.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Олег Романцев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Volond
30 Сентября 2021 в 13:26
уже превратился
Overkill666
30 Сентября 2021 в 13:20
Романцева надо ставить тренером, вернуть былое величие 90-х )
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Сентября
13:37 · Россия. Премьер-лига
Шварц: «Посмотрим, в какой форме будет Шунин, вопрос открыт»
13:31 · Россия. Премьер-лига
Шварц: «Не думаю о том, что, к примеру, в ноябре мы сможем сильно просесть по форме»
13:17 · Россия. Премьер-лига
Шварц: «Мы извлекли уроки из того кубкового поражения от «Крыльев Советов»
12:21 · Россия. Премьер-лига
Москалёв - главный судья матча ЦСКА - «Краснодар»
11:58 · Россия. Премьер-лига
Семак и Ганчаренко - в числе номинантов на звание лучшего тренера месяца в РПЛ
11:49 · Россия. Премьер-лига
Глушаков и Дзюба - среди претендентов на звание лучшего футболиста РПЛ в сентябре
11:47 · Россия. Премьер-лига
Кутепов заявил, что к нему периодически проявляют интерес зарубежные клубы слухи
01:00 · Россия. Премьер-лига
Прямые трансляции матчей у букмекерских контор: Как бесплатно смотреть футбол на сайтах букмекеров
29 Сентября
20:56 · Россия. ФНЛ
«Велес» с «КАМАЗом» не забивали, «Торпедо» упустило победу и лидерство
20:18 · Россия. Премьер-лига
Гацкан уверен, что в России следует отменить лимит на легионеров
20:06 · Россия. ФНЛ
«Алания» одолела «Факел», «Акрон» и «Текстильщик» набрали по три очка
19:01 · Россия. Премьер-лига
Симеоне хочет видеть Барриоса в «Атлетико» 4
16:55 · Россия. Премьер-лига
Барриос может перейти в чемпионат Испании
14:55 · Россия. Премьер-лига
Источник: Клубы РПЛ выдвинут вотум недоверия Прядкину, если он не уйдет по собственному желанию 5
13:53 · Россия. Премьер-лига
Клаудиньо рассказал, какое прозвище ему дал Дзюба 2
Все новости
Рекомендуем