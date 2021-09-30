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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глушаков и Дзюба - среди претендентов на звание лучшего футболиста РПЛ в сентябре

30 Сентября 2021 • 11:49 Комментировать

В официальном твиттер-аккаунте российской Премьер-лиги представлены игроки, которые номинированы на приз лучшему футболисту по итогам сентября.

На индивидуальную награду претендуют: Клаудиньо, Артём Дзюба (оба – «Зенит»), Гамид Агаларов («Уфа»), Денис Глушаков («Химки»), Маринато Гилерме («Локомотив»).

В сентябре Дзюба отметился тремя голами и двумя ассистами, на счету Клаудиньо один забитый мяч и две результативные передачи. Глушаков записал себе в актив три гола, такой же показатель и у Агаларова. На счету Гилерме три «сухих» встречи.

После девяти туров «Зенит» уверенно лидирует в таблице РПЛ, вторым идет «Динамо», а топ-3 замыкает «Локомотив».

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Денис Глушаков Гилерме Гамид Агаларов Клаудиньо
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