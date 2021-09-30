Глушаков и Дзюба - среди претендентов на звание лучшего футболиста РПЛ в сентябре

В официальном твиттер-аккаунте российской Премьер-лиги представлены игроки, которые номинированы на приз лучшему футболисту по итогам сентября.

На индивидуальную награду претендуют: Клаудиньо, Артём Дзюба (оба – «Зенит»), Гамид Агаларов («Уфа»), Денис Глушаков («Химки»), Маринато Гилерме («Локомотив»).

В сентябре Дзюба отметился тремя голами и двумя ассистами, на счету Клаудиньо один забитый мяч и две результативные передачи. Глушаков записал себе в актив три гола, такой же показатель и у Агаларова. На счету Гилерме три «сухих» встречи.

После девяти туров «Зенит» уверенно лидирует в таблице РПЛ, вторым идет «Динамо», а топ-3 замыкает «Локомотив».