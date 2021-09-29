Гацкан уверен, что в России следует отменить лимит на легионеров

Бывший игрок «Ростова» Александр Гацкан сделал заявление. Он считает, что в РПЛ надо убрать лимит на легионеров.

Гацкан в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что такой шаг пойдёт на пользу российскому футболу. Клубы будут приобретать качественных иностранных игроков.

Александр уверен, что российские клубы будут более конкурентоспособными в Лиге чемпионов.

Пока в РПЛ действует лимит на легионеров по схеме «8+17». Эта формула подразумевает максимум восемь иностранцев в заявке команды.

В эти минуты «Зенит» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов принимает шведский «Мальмё». Следить за текстовой трансляцией матча можно на портале LiveResult.Ru.