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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гацкан уверен, что в России следует отменить лимит на легионеров

29 Сентября 2021 • 20:18 Комментировать

Бывший игрок «Ростова» Александр Гацкан сделал заявление. Он считает, что в РПЛ надо убрать лимит на легионеров.

Гацкан в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что такой шаг пойдёт на пользу российскому футболу. Клубы будут приобретать качественных иностранных игроков.

Александр уверен, что российские клубы будут более конкурентоспособными в Лиге чемпионов.

Пока в РПЛ действует лимит на легионеров по схеме «8+17». Эта формула подразумевает максимум восемь иностранцев в заявке команды.

В эти минуты «Зенит» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов принимает шведский «Мальмё». Следить за текстовой трансляцией матча можно на портале LiveResult.Ru.

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Чемпионат России Александр Гацкан
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