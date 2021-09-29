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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Клаудиньо рассказал, какое прозвище ему дал Дзюба

29 Сентября 2021 • 13:53 Комментировать

Атакующий полузащитник петербургского «Зенита» Клаудиньо в интервью «Спорт-экспрессу» рассказал, какое прозвище ему дал форвард «сине-бело-голубых» Артём Дзюба.

В беседе с представителями СМИ бразильский футболист заявил, что нападающий называет его Мини-Дзюба.

24-летний хавбек подписал пятилетний контракт с петербургским клубом в середине августа. Он перебрался в «Зенит» из «Брагантино».

Клаудиньо забил один гол и сделал две результативные передачи в пяти встречах российской Премьер-лиги.

По итогам девяти туров РПЛ «Зенит» занимает первое место в таблице, опережая ближайшего преследователя на четыре балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Клаудиньо
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