Клаудиньо рассказал, какое прозвище ему дал Дзюба

Атакующий полузащитник петербургского «Зенита» Клаудиньо в интервью «Спорт-экспрессу» рассказал, какое прозвище ему дал форвард «сине-бело-голубых» Артём Дзюба.

В беседе с представителями СМИ бразильский футболист заявил, что нападающий называет его Мини-Дзюба.

24-летний хавбек подписал пятилетний контракт с петербургским клубом в середине августа. Он перебрался в «Зенит» из «Брагантино».

Клаудиньо забил один гол и сделал две результативные передачи в пяти встречах российской Премьер-лиги.

По итогам девяти туров РПЛ «Зенит» занимает первое место в таблице, опережая ближайшего преследователя на четыре балла.