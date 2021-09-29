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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В «Локомотиве» прокомментировали слухи о назначении Тедеско

29 Сентября 2021 • 12:30 Комментировать

В пресс-службе «Локомотива» прокомментировали появившиеся слухи о том, что на тренерском мостике Марко Николича может сменить Доменико Тедеско, который ранее работал со «Спартаком».

В «Локомотиве» отметили, что эти слухи «информацией» можно называть лишь в кавычках. В клубе не удивлены появлением таких сообщений перед важным матчем.

«Никакой реакции внутри коллектива на такие сообщения нет, их уже просто не замечают. Отчасти даже наоборот, это только помогает теснее сплотить команду», - приводит слова представителя пресс-службы «железнодорожников» sport24.

Напомним, что Доменико Тедеско ушёл из «Спартака» по завершению прошлого сезона из-за семейных обстоятельств. Немецкий тренер отработал свой контракт с «красно-белыми» полностью.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Доменико Тедеско Марко Николич
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