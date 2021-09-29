Экс-тренер «Спартака» может сменить Николича в «Локомотиве»

Немецкий специалист Доменико Тедеско, известный по работе в московском «Спартаке», может вернуться в российскую Премьер-лигу. Об этом информирует Metaratings.

По сведениям источника, заинтересованность в услугах экс-наставника «красно-белых» проявляет другой столичный клуб – «Локомотив». «Железнодорожники» задумались над отставкой сербского тренера Марко Николича, у которого возникли разногласия с руководством клуба.

В приглашении Доменико лично заинтересован Ральф Рангник, работающий в структуре «Локомотива». В свою очередь Тедеско не против такого варианта продолжения карьеры.

Николич занимает пост главного тренера «железнодорожников» с июня 2020 года. Его контракт рассчитан еще на три сезона.