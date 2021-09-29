Клаудиньо рассказал, как относится к Дзюбе

Новичок петербургского «Зенита» Клаудиньо, который является триумфатором Олипийских игр в составе сборной Бразилии, поделился мнением о своем одноклубнике Артёме Дзюбе.

В беседе с журналистом «Спорт-экспресса» бразильский полузащитник назвал Дзюбу отличным парнем. Клаудиньо отметил чувство юмора Артёма и заявил, что хорошо поладил с россиянином.

«Отлично понимаем друг друга в игровых моментах на тренировках. Надеюсь, продолжим и в матчах», - сказал 24-летний хавбек.

Ряды петербургского клуба Клаудиньо пополнил в летнее трансферное окно, подписав долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до середины 2026 года.

В текущем сезоне РПЛ бразилец забил один гол и отдал два ассиста в пяти поединках.