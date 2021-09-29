Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 305 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Клаудиньо рассказал, как относится к Дзюбе

29 Сентября 2021 • 10:45 Комментировать

Новичок петербургского «Зенита» Клаудиньо, который является триумфатором Олипийских игр в составе сборной Бразилии, поделился мнением о своем одноклубнике Артёме Дзюбе.

В беседе с журналистом «Спорт-экспресса» бразильский полузащитник назвал Дзюбу отличным парнем. Клаудиньо отметил чувство юмора Артёма и заявил, что хорошо поладил с россиянином.

«Отлично понимаем друг друга в игровых моментах на тренировках. Надеюсь, продолжим и в матчах», - сказал 24-летний хавбек.

Ряды петербургского клуба Клаудиньо пополнил в летнее трансферное окно, подписав долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до середины 2026 года.

В текущем сезоне РПЛ бразилец забил один гол и отдал два ассиста в пяти поединках.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба Клаудиньо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Сентября
12:48 · Россия. Премьер-лига
​Клаудиньо немного пугает российский климат
12:30 · Россия. Премьер-лига
​В «Локомотиве» прокомментировали слухи о назначении Тедеско
11:52 · Россия. Премьер-лига
​Клаудиньо высказался об уровне РПЛ
10:45 · Россия. Премьер-лига
Клаудиньо рассказал, как относится к Дзюбе
10:20 · Россия. ФНЛ
​Юран пропустит ближайший матч «СКА-Хабаровска» из-за дисквалификации
28 Сентября
20:35 · Россия. Премьер-лига
Кофрие заявил, что не жалеет о переходе в «Спартак»
19:10 · Россия. Премьер-лига
​Президент «Сочи» - о словах Хашига: «Не обращаю внимания на бредовые высказывания»
17:53 · Россия. Премьер-лига
​Ерохин рассказал, что ему запрещено делать по контракту с «Зенитом»
17:13 · Россия. Премьер-лига
​Щенников вернулся в строй
17:08 · Россия. Премьер-лига
Отец Бохинена заявил, что его сын не думает об уходе из ЦСКА
16:33 · ФНЛ-2. Группа 2. Подгруппа 1
​Врач «Твери» спас человека в самолёте
16:11 · Россия. Премьер-лига
Источник: Гилерме играет за «Локомотив» с травмой, вратарю нужна операция 2 слухи
15:43 · Россия. Премьер-лига
​Школьник прорвался на поле после матча «Краснодара» 1
15:34 · Россия. Премьер-лига
​Ерохин раскрыл секрет своей хорошей формы
12:19 · Россия. Премьер-лига
Сутормин не считает себя штатным пенальтистом «Зенита»
Все новости
Рекомендуем