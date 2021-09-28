Кофрие заявил, что не жалеет о переходе в «Спартак»

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие высказался по поводу перехода в стан «красно-белых». Игрок переехал в Россию прошедшим летом.

По словам футболиста, о его трансфере было написано много чепухи.

«Говорили, что у меня остался только один год контракта с «Сент-Трюйденом». На самом деле у меня оставалось три года. Писали, что сумма отступных составляла 2,5 млн евро. В действительности же — 3 млн», — цитирует Кофрие Sport/Foot Magazine.

Кофрие отметил, что не жалеет о переходе в «Спартак». Футболист согласен, что у клуба большие амбиции.

Кофрие рассчитывает играть в Лиге Европы, чтобы быть на виду.

Напомним, 30 сентября москвичи во 2-м туре группового этапа Лиги Европы в гостях встретятся с «Наполи».