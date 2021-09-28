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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Президент «Сочи» - о словах Хашига: «Не обращаю внимания на бредовые высказывания»

28 Сентября 2021 • 19:10 Комментировать

На минувших выходных в южном дерби «Краснодар» обыграл «Сочи» со счётом 3:0. После финального свистка Владимир Хашиг, являющийся генеральным директором  краснодарского клуба, обрушился с критикой на судейство. Среди прочего, Хашиг назвал «Сочи» клубом из Санкт-Петербурга, намекая на связь сочинцев с «Зенитом».

«Я уже давно на бредовые высказывания не обращаю внимания», - так прокомментировал слова Хашига президент «Сочи» Борис Ротенберг в разговоре со sport24.

«Краснодар» после девяти туров располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице РПЛ, а «Сочи» идёт шестым.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Владимир Хашиг Борис Ротенберг Сочи
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