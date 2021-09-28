​Ерохин рассказал, что ему запрещено делать по контракту с «Зенитом»

Во вторник на канале сборной России в YouTube было опубликовано интервью с Александром Ерохиным. Полузащитника попросили назвать его самый безумный поступок за последнее время. В ответ футболист приоткрыл один из пунктов контракта с «Зенитом».

«Контракт не позволяет какие-то слишком безумные вещи делать. Например, прыгать с парашютом, заниматься экстримом каким-то», - высказался Ерохин.

В девяти прошедших матчах текущего чемпионата России Александр Ерохин отметился пятью результативными ударами.

В октябре сборной России предстоит сразиться со словаками и словенцами в рамках отбора на чемпионат мира.