​Ерохин раскрыл секрет своей хорошей формы

На канале сборной России в YouTube было опубликовано интервью с хавбеком Александром Ерохиным. Среди прочего, он ответил на вопрос о секрете своего успешного старта сезона.

Отметим, что в девяти прошедших матчах за «Зенит» в чемпионате России сезона 2021/2022 Александр Ерохин забил пять голов.

«Думаю, это не секрет. Это работа на тренировках, это поддержка со стороны семьи, поддержка со стороны тренеров», - высказался Ерохин.

«Есть ли у меня секрет гола? Как-то давно мне сказали такую фразу, что самое сложное для соперника в футболе – это неожиданность. Стараюсь близко к чужой штрафной или около ворот преподнести какой-то сюрприз для соперника», - отметил футболист.