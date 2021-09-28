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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Ерохин раскрыл секрет своей хорошей формы

28 Сентября 2021 • 15:34 Комментировать

На канале сборной России в YouTube было опубликовано интервью с хавбеком Александром Ерохиным. Среди прочего, он ответил на вопрос о секрете своего успешного старта сезона.

Отметим, что в девяти прошедших матчах за «Зенит» в чемпионате России сезона 2021/2022 Александр Ерохин забил пять голов.

«Думаю, это не секрет. Это работа на тренировках, это поддержка со стороны семьи, поддержка со стороны тренеров», - высказался Ерохин.

«Есть ли у меня секрет гола? Как-то давно мне сказали такую фразу, что самое сложное для соперника в футболе – это неожиданность. Стараюсь близко к чужой штрафной или около ворот преподнести какой-то сюрприз для соперника», - отметил футболист.  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Ерохин
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