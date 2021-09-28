Президент «Лиона»: «Клуб сделал всё возможное, чтобы подписать Азмуна»

Во французском «Лионе» высказались о несостоявшемся трансфере иранского нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в летнее трансферное окно.

«Мы отлично поработали летом. Руководство приложило все усилия, чтобы выполнить пожелания главного тренера. Клуб сделал все возможное, чтобы подписать Азмуна. Это была бы для нас отличная сделка, учитываю текущую ситуацию с нападающими», - рассказал президент «ткачей» Жан-Мишель Оля в интервью Sport.fr.

26-летний иранец успешно начал новый сезон, отметившись пятью забитыми мячами в восьми поединках Премьер-лиги. Его контракт с «сине-бело-голубыми» рассчитан до конца июня 2022 года.