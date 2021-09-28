Назван клуб РПЛ, который чаще других задействует в матчах игроков возрастом до 21 года

Эксперты CIES провели исследование и определили клуб российской Премьер-лиги, который чаще других задействует в матчах футболистов возрастом до 21 года. Лидером рейтинга стало московское «Динамо». Игроки U21 провели за «бело-голубых» 15,8 процента от общего командного времени на поле.

Вторую позицию занял тульский «Арсенал» (14,8), а третьими стали «Химки» (9,9).

Петербургский «Зенит» (1,5%) расположился на 12 строчке, а «Спартак» (1,1%) идет на 13 месте.

Последним стал грозненский «Ахмат». Игроки до 21 года провели за команду всего 0,3% времени на поле.

Рейтинг был составлен по данным нынешнего сезона.