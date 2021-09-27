​Тренер «Зенита» призывает Дзюбу брать пример с Буффона

Андреа Сканавино, который работает в «Зените» тренером по физической подготовке, высказался по поводу Артёма Дзюбы. Тренер отметил, что в 33 года Дзюбе нужно больше времени на восстановление, поэтому футболисту нужно не только больше работать, но и больше отдыхать.

Сканавино сказал, что Дзюбе нужно брать пример с Джанлуиджи Буффона – известного голкипера, который в 43 года отправился в «Парму», чтобы иметь шанс поехать на чемпионат мира в 2022 году.

«У Джанлуиджи есть цель. И Артём тоже должен поставить перед собой цель. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром. И в этом сезоне он должен стараться повторить этот успех», - высказался Сканавино для sport24.

В сезоне 2021/2022 Артём Дзюба провёл за «Зенит» 11 матчей. В них форвард записал на свой счёт 3 забитых гола.