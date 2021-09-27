​Газизов не идёт на диалог со «Спартаком» в вопросе мирового соглашения - юрист

«Спартак» и Шамиль Газизов продолжают через суд выяснять финансовые отношения после ухода функционера с должности генерального директора клуба. Татьяна Завьялова, которая в этом деле представляет интересы московского клуба, рассказала о текущем положении дел.

По словам Завьяловой для ТАСС, «Спартак» предпочёл бы заключить с Газизовым мировое соглашение. Тем не менее, функционер отказывается начинать диалог на этот счёт.

Татьяна Завьялова отметила, что в разбирательстве между сторонами речь идёт о сумме в 398 миллионов рублей.

Шамиль Газизов работал генеральным директором «Спартака» на протяжении пяти месяцев в прошлом году. Вскоре после ухода Газизов вернулся в «Уфу».