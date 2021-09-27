Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 177 Комментарии
Премьер-лига

​Газизов не идёт на диалог со «Спартаком» в вопросе мирового соглашения - юрист

27 Сентября 2021 • 18:47 Комментировать

«Спартак» и Шамиль Газизов продолжают через суд выяснять финансовые отношения после ухода функционера с должности генерального директора клуба. Татьяна Завьялова, которая в этом деле представляет интересы московского клуба, рассказала о текущем положении дел.

По словам Завьяловой для ТАСС, «Спартак» предпочёл бы заключить с Газизовым мировое соглашение. Тем не менее, функционер отказывается начинать диалог на этот счёт.

Татьяна Завьялова отметила, что в разбирательстве между сторонами речь идёт о сумме в 398 миллионов рублей.

Шамиль Газизов работал генеральным директором «Спартака» на протяжении пяти месяцев в прошлом году. Вскоре после ухода Газизов вернулся в «Уфу».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Шамиль Газизов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Урал 2:0 Арсенал Тула
Идет 45 минута Нижний Новгород 0:1 ЦСКА Москва 5.3 3.7 1.72
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Сентября
19:33 · Россия. Премьер-лига
​Тренер «Зенита» призывает Дзюбу брать пример с Буффона 2
19:07 · Россия. Премьер-лига
«Фейеноорд» не собирается досрочно возвращать Тиля в «Спартак» эксклюзив
18:59 · Россия. Премьер-лига
Есть первая победа Шалимова: «Урал» одолел «Арсенал»
18:47 · Россия. Премьер-лига
​Газизов не идёт на диалог со «Спартаком» в вопросе мирового соглашения - юрист
18:33 · Россия. Премьер-лига
​«Нижний Новгород» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
18:17 · Россия. Премьер-лига
​Слуцкий нарушил дисквалификацию, ситуацию рассмотрит КДК
17:48 · Россия. Премьер-лига
​19-летний Яковлев – в стартовом составе ЦСКА на матч с «Нижним Новгородом»
17:32 · Россия. Премьер-лига
Остон Урунов вернулся в общую группу «Уфы»
17:26 · Россия. Премьер-лига
​«Краснодар» обратится в ЭСК РФС из-за судейства в матче с «Сочи»
16:35 · Россия. Премьер-лига
​«Урал» - «Арсенал» - 2:0 (завершён)
16:26 · ФНЛ-2. Группа 2. Подгруппа 2
​Во владимирском «Торпедо» объяснили задержание фанатов «Шинника»
16:24 · Россия. Премьер-лига
Кирьяков: «Если Захаряна позовут в Европу, надо сразу же уезжать»
15:35 · Россия. Премьер-лига
​Широков: «Краснодар» привык ныть» 1
14:20 · ФНЛ-2. Группа 2. Подгруппа 2
​ФНЛ сделала заявление о действиях полиции в отношении фанатов «Шинника»
12:18 · Россия. Премьер-лига
Салихова отреагировала на слухи о переговорах с Николичем
Все новости
Рекомендуем