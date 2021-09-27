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Премьер-лига

Салихова отреагировала на слухи о переговорах с Николичем

27 Сентября 2021 • 12:18 Комментировать

Зарема Салихова, жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о том, как она влияет на кадровую политику «красно-белых», а также отреагировала на информацию о возможном назначении Марко Николича наставником команды.

«Я не влияю на кадровую политику. Не понимаю, зачем мне приглашение Николича приписывают. Я с ним никогда не общалась», - передает слова Салиховой «Рейтинг Букмекеров».

Напомним, что в настоящий момент Николич занимает пост рулевого другого столичного клуба – «Локомотива».

В июне пост главного тренера «Спартака» занял португалец Руй Витория, подписавший контракт на два года. Под его руководством команда набрала 13 очков в девяти турах Премьер-лиги и занимает восьмое место в таблице.

В Лиге Европы «красно-белые» стартовали с домашнего поражения «Легии» со счетом 0:1. Следующий поединок москвичи проведут на выезде с «Наполи».

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Евро-Футбол.Ру,
Марко Николич Зарема Салихова
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