Салихова отреагировала на слухи о переговорах с Николичем

Зарема Салихова, жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о том, как она влияет на кадровую политику «красно-белых», а также отреагировала на информацию о возможном назначении Марко Николича наставником команды.

«Я не влияю на кадровую политику. Не понимаю, зачем мне приглашение Николича приписывают. Я с ним никогда не общалась», - передает слова Салиховой «Рейтинг Букмекеров».

Напомним, что в настоящий момент Николич занимает пост рулевого другого столичного клуба – «Локомотива».

В июне пост главного тренера «Спартака» занял португалец Руй Витория, подписавший контракт на два года. Под его руководством команда набрала 13 очков в девяти турах Премьер-лиги и занимает восьмое место в таблице.

В Лиге Европы «красно-белые» стартовали с домашнего поражения «Легии» со счетом 0:1. Следующий поединок москвичи проведут на выезде с «Наполи».