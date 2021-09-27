«Краснодар» хочет купить защитника «Локомотива»

30-летний бразильский защитник Пабло, правами на которого владеет московский «Локомотив», может перейти в другой российский клуб. Об этом рапортует «Рейтинг Букмекеров».

Подписать опытного футболиста хочет «Краснодар». «Быки» планируют оформить переход игрока в зимнее трансферное окно. По оценке экспертов Transfermarkt, стоимость Пабло равняется девяти миллионам евро.

Стоит напомнить, что в летнее трансферное окно ряды «быков» пополнил экс-полузащитник «железнодорожников» Гжегож Крыховяк.

В текущем сезоне чемпионата России Пабло сыграл шесть матчей и получил две желтые карточки.