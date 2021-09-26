Ещё один чемпионат мира в России: Несбыточная мечта или торг Путина

Президент России Владимир Путин озвучил идею, что наша страна может провести ещё один чемпионат мира по футболу. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет над этой перспективой.

В следующем году в Катаре пройдёт чемпионат мира, а предыдущий, как мы помним, состоялся в России. Мундиаль-2018 был настоящим праздником для всех жителей нашей страны, и все мечтают ещё раз пережить те эмоции. Правда, с трудом верится, что это возможно повторить. Или надежду терять не стоит?

Президент России Владимир Путин предложил обдумать вариант проведения ещё одного чемпионата мира в нашей стране. Если смотреть с футбольной точки зрения, то это предложение кажется абсурдным. Россия только-только провела мундиаль, и ФИФА просто не дает права на проведение второго турнира с такой временной разницей. Италия провела два турнира с разницей в 56 лет (1934 и 1990), Франция – в 60 лет (1938 и 1998), Бразилия – в 64 года (1950 и 2014). Правда, у Германии разница была в 32 года (1974 и 2006), и США с таким же промежутком получат второй турнир (1994 и 2026). Особняком стоит Мексика с турнирами 1970 и 1986 года, но во втором случае это был экстренный перенос из Колумбии.

Однако мы все знаем, что Путин редко говорит что-то просто так. Значит, в его словах есть какая-то цель. Кто-то уже озвучил мысль, что Россия может заменить Катар в 2022 году. Наша страна готова была принять Евро в этом году, так что мы явно рассматриваем вариант быть «запасным аэродромом».

Тем не менее проведению чемпионата мира в Катаре вроде уже ничего не угрожает, так что вряд ли стоит рассматривать такой вариант.

В 2026 году чемпионат мира пройдёт в США, Канаде и Мексике. На проведение турнира в 2030-м уже довольно много претендентов в любом случае, так что вряд ли мы сможем рассчитывать. Можно подумать про 2034 год, но это перспектива на 13 лет вперёд, слишком далеко.

Однако есть другая история, которую не надо сбрасывать со счетов. ФИФА думает о проведении чемпионата мира каждые два года вместо четырёх, и вот тут горизонт планирования существенно сужается. Сообщалось, что саудовцы готовы поддержать инициативу ФИФА в обмен на проведение турнира в Саудовской Аравии. Почему бы и России не поддержать ФИФА под такое же обещание?

В любом случае шансы России вновь провести чемпионат мира довольно неплохие. В турнире 2026 года будет 48 участников, и не так много стран, которые могут принять все сборные. Россия на это способна, так что снова ждём новый мундиаль у нас.

Андрей Центров