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Премьер-лига

Сколько стоит ТВ-подписка на футбольные трансляции в разных странах

26 Сентября 2021 • 15:32 Комментировать (2)

К 2021-му году практически всех футбольных болельщиков удалось приучить к тому, что за спортивные трансляции нужно платить. Рассказываем о том, сколько стоят подписки на футбольные телеканалы в различных странах.

РОССИЯ

«Матч Премьер» - 299 рублей в месяц, 2990 рублей в год.

Пакет спортивных каналов «Матч ТВ» - 399 рублей в месяц, 3990 рублей в год.

Уже не первый год для того, чтобы смотреть все матчи российской Премьер-лиги легально, нужно приобрести подписку на телеканал «Матч Премьер».  В неё входят все матчи РПЛ, игры российских клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а также кубковые и товарищеские матчи клубов Премьер-лиги.

При этом подписка на «Матч Премьер» не входит в общий пакет спортивных каналов «Матч ТВ», куда входят прямые трансляции еврокубковых матчей, Бундеслиги, Серии А, французской Лиги 1, а также ряда менее статусных турниров вроде чемпионатов Голландии, Португалии, кубка Английской лиги и других.

Okko Sport – 5490 рублей в год.

Вот уже три года АПЛ транслируется на стриминговом сервисе Okko, правда в следующем сезоне Англия вернётся на «Матч ТВ». Как изменится цена подписок на «Матче» и на Окко – пока загадка.

В этом сезоне помимо АПЛ клиенты Okko могут следить за прямыми трансляциями испанской Ла Лиги, матчей американского чемпионата MLS, а также латиноамериканских сражений.

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АНГЛИЯ

Sky Sports – 34 фунта в месяц (3373 рубля в месяц).

Основным вещателем английской Премьер-лиги на Туманном Альбионе является телекомпания Sky Sports.

Она предлагает ежемесячную подписку на 11 спортивных телеканалов за 34 фунта, при этом на первую подписку действует скидка – 25 фунтов. Кроме того, клиентам доступен онлайн-кинотеатр Now.

BT Sport – 25 фунтов в месяц (2480 рублей в месяц)

Часть матчей АПЛ (80 за сезон) показывает BT Sport. Помимо национального чемпионата данный сервис транслирует матчи итальянской Серии А, французской Лиги 1, немецкой Бундеслиги, испанской Ла Лиги и ряда других чемпионатов.

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ИСПАНИЯ

Movistar – от 45 до 150 евро в месяц (от 3824 до 12780 рублей)

В Испании посмотреть матчи родного чемпионата не так-то дешево. Права на все матчи принадлежат местному медиахолдингу Movistar, который предлагает своим клиентам различные пакеты трансляций.

Самый дешёвый стоит 45 евро. В него входят только матчи испанской Ла лиги и 80 обычных телеканалов. Если хотите смотреть и другие футбольные турниры, то придётся заплатить минимум 57,50 евро. Максимальная подписка стоит очень дорого – 150 евро. Так это ещё и со скидкой!

ИТАЛИЯ

Sky Italia – 15 евро в месяц (1274 рубля в месяц) + матчи еврокубков за 16 евро в месяц (1359 рублей в месяц)

Долгие годы в Италии все матчи Серии А показывала телекомпания Sky Italia, однако с прошлого года у неё осталось лишь треть матчей – 114, остальное забрал стриминговый сервис DAZN.

Тем не менее, Sky предлагает достаточно недорогую подписку, в которую включена не только Серия А, но и другие топовые европейские чемпионаты. Правда если хотите посмотреть матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, будьте любезны заплатить ещё 16 евро.

DAZN – 20 евро в месяц (1700 рублей в месяц).

Стриминговый сервис DAZN активно наращивает своё присутствие в Европе, в частности, в Италии. Теперь посмотреть трансляции 266 матчей Серии А можно лишь в интернете. Стоит это удовольствие 20 евро в месяц, при этом в DAZN уверяют, что в ближайшее время весь спорт перейдет именно туда.

ГЕРМАНИЯ

Sky Deutschlandот 17,5 евро до 30 евро в месяц (от 1487 до 2549 рублей в месяц)

DAZN12,5 евро в месяц (1062 рубля в месяц).

В Германии права на телетрансляции также разделены между Sky и DAZN. Но если в Италии эти компании враждуют, то в Германии появился симбиоз.

На сайте Sky можно приобрести три варианта подписки: спорт, Бундеслига, спорт+Бундеслига. Стоить они будут 17,5, 20 и 30 евро соответственно.

При этом к каждой подписке можно одновременно подключить и подписку на DAZN, где показывается треть матчей Бундеслиги за 12,5. Причем если зарегистрироваться напрямую на DAZN, то там цена выше – 20 евро.

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ФРАНЦИЯ

Amazon Primeот 12 до 24 евро в месяц (от 1019 до 2039 рублей).

Canal+ - 45 евро в месяц (3824 рубля в месяц)

Во Франции в прошлом году случился скандал с телетрансляциями, когда компания Mediapro сначала выкупила все права у Canal+, а затем оказалась неспособной платить по счетам Лиги 1. В итоге, пришлось заново продавать телетрансляции, но уже за куда более скромные деньги.

С текущего сезона во Франции национальный чемпионат показывают два вещателя – интернет-сервис Amazon Prime Video и Canal+. У первого – 8 матчей в туре, в второго – 2 матча. Подписка «Амазона» составляет от 12 до 24 евро. Первая – это если смотреть только Лигу 1, вторую – и другой европейский футбол.

Canal+ на его фоне явно загнул цену – 45 евро в месяц, но туда ещё входят прямые трансляции еврокубковых матчей.

УКРАИНА

Футбол 1/2/3/4 109 гривен в месяц (295 рублей)
Megogo299 гривен в месяц (811 рублей)

Setanta Sports80 гривен в месяц (217 рублей)

Права на матчи украинской Премьер-лиги разделены между тремя каналами: «Футболом», 2+2 и УНИАНом. Последние два показывают бесплатно домашние матчи следующих клубов: «Динамо», «Заря» и «Днепр-1». Игры остальных команд можно увидеть по подписке на каналы  Футбол 1/2/3/4.

Смотреть матчи английской Премьер-лиги и немецкой Бундеслиги на Украине можно на телеканале  Setanta Sports/

Матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы, итальянской Серии А, испанской Ла Лиги и французской Лиги 1 доступны на онлайн-сервисе Megogo.

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Комментарии (2)
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Ukrop
26 Сентября 2021 в 15:57
В Украине Сетанта входит в пакет Мегого за 299 грн.
Ale10JUFC
26 Сентября 2021 в 15:42
Туркмения ТВ подписка на 250 спутниковых каналов 10 уе в год .))))
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окончен Динамо Москва 2:0 Рубин 1.95 3.4 4.3
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