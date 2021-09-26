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Премьер-лига

​В сборной России отреагировали на серьёзную травму Магкеева

26 Сентября 2021 • 13:32 Комментировать

В субботнем матче Премьер-лиги России против «Химок» серьёзную травму получил Станислав Магкеев. У 22-летнего защитника был выявлен разрыв передней крестообразной связки колена. Это означает, что вернуться на футбольное поле футболист сможет только в следующем году.

«Стас, желаем скорейшего восстановления и ждём в сборной!» - говорится в сообщении телеграм-канала сборной России.

Напомним, что в начале недели Станислав Магкеев оказался в расширенном списке сборной России. В октябре национальной команде под руководством Валерия Карпина предстоит сыграть против Словакии и Словении в отборочном цикле на чемпионат мира-2022.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сборная России Станислав Магкеев
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