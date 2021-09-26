​«Нижний Новгород» хотел арендовать у «Спартака» Литвинова

Полузащитник Руслан Литвинов выходил в основном составе «Спартака» в двух последних матчах. Летом футболист мог оказаться в «Нижнем Новгороде». Информацию об интересе к этому игроку подтвердил Равиль Измайлов, который занимает в нижегородском клубе должность генерального директора.

«Наш клуб был заинтересован в аренде игрока, а «Спартак» нет», - пояснил ситуацию Измайлов для «Спорт-Экспресса».

Руслан Литвинов является воспитанником академии «Спартака». Всего за первую команду хавбек провёл девять матчей.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает 20-летнего Руслана Литвинова в 400 тысяч евро.