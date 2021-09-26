​Раскрыты подробности смерти экс-футболиста «Зенита» Герасимца

В воскресенье «Зенит» сообщил о смерти своего бывшего футболиста Сергея Герасимца. Он ушёл из жизни в возрасте 55 лет.

Телеграм-канал «Газета с того света» опубликовал некоторую информацию о смерти Герасимца. Со слов жены экс-игрока «Зенита» известно, что после чемпионского матча в первенстве МРО «Северо-Запад» Сергей, тренировавший команду «Ядро», пришёл домой в хорошем настроении. Супруги смеялись, как вдруг Герасимец упал.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Герасимца.