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​Раскрыты подробности смерти экс-футболиста «Зенита» Герасимца

26 Сентября 2021 • 12:30 Комментировать

В воскресенье «Зенит» сообщил о смерти своего бывшего футболиста Сергея Герасимца. Он ушёл из жизни в возрасте 55 лет.

Телеграм-канал «Газета с того света» опубликовал некоторую информацию о смерти Герасимца. Со слов жены экс-игрока «Зенита» известно, что после чемпионского матча в первенстве МРО «Северо-Запад» Сергей, тренировавший команду «Ядро», пришёл домой в хорошем настроении. Супруги смеялись, как вдруг Герасимец упал.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Герасимца.

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Сергей Герасимец
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