​Вернблум: Мог проигрывать грандам в АПЛ, но решил проигрывать им с ЦСКА в Лиге чемпионов

Бывший игрок ЦСКА Понтус Вернблум, который минувшим летом завершил карьеру, рассказал о том, как мог оказаться в Премьер-лиге Англии.

«Я мог поехать в Англию. В моём случае это была одна из команд из нижней части таблицы, где у тебя есть риск вылететь. Можно было сражаться с топ-командами вроде «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» и уступать им. Либо я мог поехать в ЦСКА с надеждой на Лигу чемпионов, где я мог проигрывать этим же командам. Для меня выбор оказался довольно простым. Думаю, я сделал правильный выбор», - цитирует Вернблума fotbollskanalen.

Понтус Вернблум играл за ЦСКА с 2012 по средину 2018 года. Он провёл за «армейцев» 224 матча, забил 22 гола и отдал 18 голевых передач.