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Ушёл из жизни экс-нападающий «Зенита» Сергей Герасимец

26 Сентября 2021 • 11:21 Комментировать (2)

Экс-футболист петербургского «Зенита» Сергей Герасимец ушел из жизни в возрасте 55 лет. Об этом отрапортовала пресс-служба «сине-бело-голубых». О причине смерти пока ничего не сообщается.

Петербургский клуб посредством своего официального сайта принес соболезнования родным и близким Герасимца.

Напомним, что Сергей защищал цвета «Зенита» с 1997 по 1999 год. Также он отметился выступлениями за киевское «Динамо», донецкий «Шахтёр», минское «Динамо» и ряд других клубов.

Герасимец вызывался в сборную Беларуси. В составе национальной команды экс-форвард провел 25 поединков, в которых записал на свой счет семь забитых мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Герасимец
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Баден
26 Сентября 2021 в 11:55
Э-э-э.... Как так, Сергей Григорьевич??. Блин......
Superzina
26 Сентября 2021 в 11:42
Как обухом ...
Недавно виделись .
Светлый и скромный человек .
Всегда дружелюбный .
Будем помнить.
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