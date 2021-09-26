Ушёл из жизни экс-нападающий «Зенита» Сергей Герасимец

Экс-футболист петербургского «Зенита» Сергей Герасимец ушел из жизни в возрасте 55 лет. Об этом отрапортовала пресс-служба «сине-бело-голубых». О причине смерти пока ничего не сообщается.

Петербургский клуб посредством своего официального сайта принес соболезнования родным и близким Герасимца.

Напомним, что Сергей защищал цвета «Зенита» с 1997 по 1999 год. Также он отметился выступлениями за киевское «Динамо», донецкий «Шахтёр», минское «Динамо» и ряд других клубов.

Герасимец вызывался в сборную Беларуси. В составе национальной команды экс-форвард провел 25 поединков, в которых записал на свой счет семь забитых мячей.