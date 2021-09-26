Известный актёр Дмитрий Назаров, который болеет за «Спартак», спел очередную песню по мотиву субботних матчей чемпионата России. Назаров посвятил строчки не только своей любимой команде, но и лидирующему «Зенит».

В песне Назаров назвал «Зенит» «попрошайкой», ссылаясь на одиннадцатиметровый удар, который заработал Артём Дзюба в прошедшем поединке чемпионата против «Крыльев Советов».

«Бедный Дзюба за воздух некстати зацепился одною из ласт.

К сожаленью, такого пенальти вам в Европе никто не подаст», - поёт Назаров.

Ближайший матч «Зенит» проведёт против «Мальмё» во втором туре групповой стадии Лиги чемпионов 29 сентября.